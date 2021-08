Aufregung um Wölfe

Amersfoort. In einem niederländischen Zoo haben zwei entkommene Wölfe für Aufregung gesorgt. Besucher des Tierparks von Amersfoort wurden am Montagvormittag aufgerufen, sich in Innenräume zu begeben. Wenig später gab es aber Entwarnung: Die Wölfe seien betäubt und in ihr Gehege zurückgebracht worden, erklärte ein Sprecher. Wie die Wölfe entkommen konnten, blieb zunächst unklar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Wolf sei plötzlich an einem Ort zu sehen gewesen, an den er nicht gehörte, berichtete ein Besucher dem Regionalsender RTV. „Ich hatte keine Angst, aber besonders entspannend war es auch wieder nicht.“

In dem Zoo war Ende vergangenen Jahres der Ausbruch von zwei Schimpansen nicht so glimpflich verlaufen. Sie wurden erschossen, weil sie sich laut Zoo sehr aggressiv verhielten. dpa