Attacke bei Fotoshooting

Nebra. Die Unterbringung zweier Leoparden in Nebra (Sachsen-Anhalt) ist erst kürzlich überprüft worden. „Das Veterinäramt überprüfte die Haltung amtstierärztlich am 3. August 2021 letztmalig“, teilte ein Sprecher des Burgenlandkreises am Mittwoch mit. Bei dieser Kontrolle verhielten sich die Tiere artgerecht und unauffällig. Am Dienstag hatte einer der Leoparden eine Frau bei einem Fotoshooting in einem Gehege schwer verletzt. Die Leoparden sind in einer sogenannten Seniorenresidenz für Showtiere untergebracht und werden gelegentlich für Werbefotos gebucht.

Die Haltung von Leoparden ist laut Landkreis nicht genehmigungspflichtig. Dem Veterinäramt obliegt es nur, die tierrechtlichen Voraussetzungen der Unterbringung regelmäßig zu prüfen. Außerdem ist der Bau eines Geheges durch den Landkreis genehmigungspflichtig. Diese Genehmigung wurde schon 2019 beim Einzug der Tiere erteilt. Anschließende Sicherheitskontrollen –zuletzt am 18. August – verliefen demnach ohne Beanstandung. dpa