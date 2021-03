  Artensterben auch für den Menschen gefährlich

Frau Böhning-Gaese, in der Corona-Krise spricht niemand mehr über das Artensterben. Wie problematisch ist das?

AdUnit urban-intext1

Böhning-Gaese: Sehr problematisch. Zurzeit steht das Artensterben in der Tat ganz klar im Schatten von Corona - wie fast alles. Aber schon vorher lag es im Schatten des Klimawandels. Dabei ist das Thema mindestens ebenso wichtig - und stellt vermutlich eine noch größere existenzielle Bedrohung für den Menschen dar als der Klimawandel.

Inwiefern?

Böhning-Gaese: Alles, was wir atmen, essen und trinken, beruht auf der biologischen Vielfalt, der Biodiversität. Die zerstören wir gerade munter. Um ein paar Zahlen zu nennen: Derzeit ist von den rund acht Millionen Arten auf der Erde eine Million vom Aussterben bedroht. Die Aussterberate ist zwischen zehn- und hundertfach, vielleicht sogar 1000-fach höher als in den letzten Jahrmillionen. Wir befinden uns am Beginn des sechsten großen Massenaussterbens. Das letzte war, als die Dinosaurier verschwunden sind.

AdUnit urban-intext2

Natürlich ist es nicht schön, wenn Tierarten aussterben. Aber kommt das wirklich einer Katastrophe für die Menschheit gleich?

Böhning-Gaese: Das Funktionieren der Ökosysteme, von denen wir abhängen, beruht auf dieser biologischen Vielfalt. Bestäubung, Samenausbreitung, Bodenbildung.

AdUnit urban-intext3

Nehmen wir das Beispiel Bodenbildung: Können Sie erklären, was passiert, wenn hier Lebewesen aussterben?

AdUnit urban-intext4

Böhning-Gaese: Der Boden ist nicht nur Dreck, sondern Lebensraum für sehr viele Bodenorganismen. Wenn es davon nicht mehr genügend gibt, dann können zum Beispiel die Blätter, die im Herbst von den Bäumen fallen, nicht mehr abgebaut und zu neuem Humus umgewandelt werden. Die Folge wäre eine riesige Blätterschicht und der Boden hätte immer weniger Nährstoffe für die Pflanzen, die darauf wachsen.

Wie steht es um die Artenvielfalt im Boden?

Böhning-Gaese: Das Gruselige ist, dass wir das nicht wissen. Auch das Ausmaß des Insektensterbens wurde erst vor drei, vier Jahren durch die sogenannte Krefelder Studie sichtbar, die die Biomasse der Insekten über 27 Jahre gemessen hat. Solche Datenreihen haben wir aus dem Boden nicht. Wenn das Artensterben dort genauso stark ist wie überirdisch, ist die Bodenfruchtbarkeit gefährdet. Und damit wird die Nahrungsqualität schlechter. Die Leistung der Bodenorganismen ist uns gar nicht bewusst.

Wofür es hingegen ein Bewusstsein gibt, ist die Leistung der Bienen als Bestäuber. Wie sieht es da aus?

Böhning-Gaese: Viele unserer Feldfrüchte sind auf Bestäubung angewiesen. Dabei muss man unterscheiden zwischen Honigbienen, bei denen es sich im Prinzip um Haustiere handelt, und Wildbienen. Auch sie spielen eine sehr große Rolle für die Bestäubung und wir wissen, dass sie seltener geworden sind.

Woran liegt das?

Böhning-Gaese: Vor allem an der intensiven Landwirtschaft. Früher hatte man Wildkräuter am Rand der Felder. Darauf sind Wildbienen angewiesen. Auf flächendeckenden Monokulturen hingegen können sie nicht überleben. Deswegen sind Wildbienen, zusammen mit ganz vielen weiteren Insekten, in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Auch die Zahl der Vögel hat dort abgenommen - um 30 Prozent in den letzten 30 Jahren. Das wirkt sich auch auf unsere psychische Gesundheit aus.

Wie?

Böhning-Gaese: Dazu gibt es mehrere Untersuchungen. Eine gerade veröffentlichte Studie aus meiner Arbeitsgruppe hat zum Beispiel einen hochsignifikanten Zusammenhang zwischen der Vielfalt der Vogelarten und der selbst wahrgenommenen Zufriedenheit nachweisen können. Dafür wurden in ganz Europa 26 000 Menschen gefragt, wie zufrieden sie auf einer Skala von 1 bis 10 sind. Es stellte sich heraus, dass Menschen, die in einer vielfältigen Landschaft leben - denn genau darauf sind Vögel angewiesen - viel zufriedener sind mit ihrem Leben als Menschen, die in einer verarmten Umwelt leben. Steigende Artenvielfalt hat einen ebenso großen Effekt auf das Glücklichsein wie die Steigerung des Einkommens.

Was sind die Ursachen für das Massensterben?

Böhning-Gaese: Faktor Nummer eins ist mit großem Abstand der Wandel der Landnutzung. Das reicht vom Abholzen des Regenwaldes in den Tropen bis zur super-intensiven Landwirtschaft bei uns. Gefolgt wird dies von der Ausbeutung von Arten, die wir aus der Natur entnehmen, dazu gehört der Fischfang, aber auch die Wildtierjagd in den Tropen. Als Drittes folgen - mit einigem Abstand - der Klimawandel, die Umweltverschmutzung sowie eingewanderte Tier- und Pflanzenarten, die die Ökosysteme verändern.

Was muss geschehen, um die Entwicklung zu stoppen?

Böhning-Gaese: Dazu müssen wir an vielen Punkten zugleich ansetzen. Bei uns in Deutschland brauchen wir mehr Öko-Landwirtschaft, aber auch einen artenfreundlicheren konventionellen Landbau. Die so entstandenen Produkte müssen im Handel angeboten und dort vom Verbraucher auch gekauft werden. Gleichzeitig muss sich die Agrarpolitik mit ihren Subventionen ändern. Die Initiative „Rettet die Bienen“ in Bayern ging genau in die richtige Richtung.

Was kann jeder und jede Einzelne noch unternehmen?

Böhning-Gaese: Es wäre wichtig, dass wir weniger tierische und dafür mehr pflanzliche Produkte essen. Das heißt nicht, dass wir alle Vegetarier oder Veganer werden müssen. Aber wir müssen zurück zur Idee des Sonntagsbratens, zur Sichtweise, dass Fleisch etwas Besonderes ist. Und wir können auch vor der eigenen Haustür anfangen. Wenn wir einen reichhaltigen Garten mit einer Blumenwiese statt einem Rasen haben, machen wir schon viel richtig.

Es gibt Wissenschaftler, die führen die Corona-Pandemie auf das Artensterben zurück. Gibt es tatsächlich einen Zusammenhang?

Böhning-Gaese: Ja. Ein Zusammenhang sind der Wildtierhandel und die Wildtiermärkte. Wenn Menschen körperlich so eng mit Wildtieren zusammenkommen, kann es passieren, dass ein Krankheitserreger überspringt. Genau das ist beim Corona-Virus passiert. Das zweite, was dazukommt: Wenn der Mensch in natürliche Lebensräume eingreift, etwa in Regenwälder, dann entstehen neue Lebensräume, dann gibt es mehr Fledermäuse und Ratten. So entstehen neue Tiergemeinschaften, in denen es auch mehr Krankheitserreger gibt, die für Menschen gefährlich sind.

Was glauben Sie? Lässt sich das Massen-Artensterben stoppen?

Böhning-Gaese: Ich bin sehr optimistisch. Weil man auch selbst viel bewirken kann - durch mehr Grün in Städten, durch die artenreiche Bewirtschaftung des eigenen Gartens, durch die Ernährung. Außerdem: Ich arbeite seit 30 Jahren am Artenrückgang. Damals hat mir niemand zugehört. Das ist heute anders. Das Thema erhält in der Öffentlichkeit inzwischen viel mehr Aufmerksamkeit. Und es gibt belastbare Modelle, die zeigen, dass wir - wenn wir das Bevölkerungswachstum stoppen und unsere Ressourcennutzung verändern - durchaus in 20 bis 30 Jahren die Kurve bekommen können und die Artenvielfalt wieder nach oben geht.

Die bereits ausgestorbenen Arten kehren aber nicht mehr zurück.

Böhning-Gaese: Nein, das Aussterben ist für immer. Den Dodo etwa, einen flugunfähigen Vogel, der auf Mauritius lebte, werden wir nur noch im Museum ansehen können.