Annette Frier macht «kleines Festival der guten Laune»

Köln/Schleiden (dpa) - Die Schauspielerin und Komikerin Annette Frier (47) will mit einer Kultur-Veranstaltungsreihe Menschen in den Flutgebieten etwas aufmuntern. Das Projekt trägt den Titel «#biseswiederhellwird» und wurde von der Kölnerin initiiert, wie die Stadt Schleiden in der Eifel mitteilte.

«Die Flutkatastrophe hat mich sprachlos gemacht», sagte Frier. Daher wolle sie sich mit Kolleginnen und Kollegen ehrenamtlich engagieren und das tun, was sie am besten könne: unterhalten. Auf Instagram versprach die Schauspielerin («Danni Lowinski») ein «kleines Festival der guten Laune». Aus «bekannten Omikron-Gründen» müsse man zunächst allerdings als rein digitale Veranstaltung starten. Mehrere Medien hatten berichtet.

Auftakt soll Freitagabend sein (14. Januar, 18 Uhr) - genau sechs Monate nach dem Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. In einem historischen Kinosaal aus den 50er Jahren in Schleiden begrüßt Frier unter anderem die Schauspielerin und Komikerin Cordula Stratmann sowie den Förster und Bestseller-Autor Peter Wohlleben. Geplant ist ein mehrstündiger Mix aus Musik, Comedy, Lesungen und Gesprächen. Die Veranstaltung wird live auf Friers Instagram-Kanal übertragen. Die Künstler treten ohne Gage auf. Weitere Termine sind im März und Mai geplant.

© dpa-infocom, dpa:220114-99-707957/3

