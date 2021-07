Angst ums große Riff

Sydney. Wer am Great Barrier Reef vor der australischen Küste taucht, kann sich der Faszination der Unterwasserwelt nicht entziehen: Das Riff gilt als eines der atemberaubendsten Naturwunder der Erde. Aber es steht vor dem Kollaps.

Experten warnen, dass steigende Wassertemperaturen die 25 Millionen Jahre alte Pracht bald vernichten könnten. Deshalb will die Unesco entscheiden, ob das Great Barrier Reef auf die Liste gefährdeter Naturerbestätten gesetzt wird. Die Aussichten hätten sich von „schlecht“ zu „sehr schlecht“ entwickelt. Das will die Regierung in Australien zwar weder hören noch öffentlich diskutiert haben, aber die Fakten sprechen für sich.

Während sich immer mehr Länder dem Kampf gegen die Erderwärmung verpflichten, will Australien an fossilen Brennstoffen festhalten. Doch viele Korallengärten weltweit vertragen keine Erwärmung – besonders, wenn sie so komplex sind wie das Great Barrier Reef.

Das Riff befinde sich in Gefahr, „als Industriegebiet und Schiffs-Autobahn missbraucht zu werden“, warnte der WWF im Januar. „Durch den geplanten Ausbau von Kohlehäfen steigt das Risiko für irreparable Riffschäden, für Umweltkatastrophen durch Schiffsunglücke sowie für Wasserverschmutzung dramatisch. Das darf nicht passieren.“

Bei der Entscheidung, die ab Freitag erwartet wird, stehe viel auf dem Spiel, so Terry Hughes vom Institut für Korallenforschung an der James Cook-Universität. Denn wenn das Riff wirklich von der Welterbeliste gestrichen würde, sei das „sowohl demütigend als auch wirtschaftlich verheerend“ für Australien. dpa