Andrews Schatten auf der Krone

Balmoral/London. Für die Queen sollte der Sommer in Schottland eine Zeit des Auftankens sein. Nach turbulenten Monaten mit dem Tod von Prinz Philip, Vorwürfen ihres Enkels Harry und pandemiebedingter Abschottung dürfte die Monarchin ein paar ruhige Wochen in den Highlands dringend nötig haben. Doch die Probleme wollen nicht so einfach in Windsor zurückbleiben, wie sich in diesen Tagen zeigt. Der Schatten, den der Skandal um ihren Sohn Prinz Andrew wirft, reicht weit über das Königreich hinaus.

In den USA sind die Vorwürfe, denen zufolge Andrew die Amerikanerin Virginia Giuffre missbraucht haben soll, nun Sache für die Justiz geworden. Die 38-Jährige hatte deswegen eine Zivilklage gegen den zweitältesten Sohn der Queen eingereicht. Am Donnerstag rückte der Fall dann noch einmal näher ans Königshaus, als es auch in London hieß, man werde sich die Sache noch einmal genauer anschauen.

Die Chefin der Londoner Polizei, Cressida Dick, erklärte, sie habe ihr Team nach den jüngsten Ermittlungen angewiesen, das vorliegende Material erneut zu prüfen. Das ist zwar keine offizielle Ermittlung, aber dennoch eine klare Warnung. „Niemand steht über dem Gesetz“, sagte Dick im Interview mit dem Radiosender LBC. Die Botschaft: Auch für die Royals gibt es bei der heimischen Polizei keine Bevorzugung.

Zunächst dürfte sich jedoch auf der anderen Seite des Atlantiks entscheiden, ob und wie sich der Fall weiter zuspitzt. Die Klageschrift hat es in sich. „Wie andere minderjährige Kinder vor und nach ihr wurde die Klägerin zunächst angeworben, um Epstein Massagen anzubieten und danach eine Vielzahl von sexuellen Handlungen durchzuführen“, heißt dort. Giuffre berichtet von drei Fällen, in denen Andrew sie missbraucht habe. Er habe gewusst, dass sie minderjährig gewesen sei, behauptete sie. „Die Mächtigen und Reichen sind nicht davon befreit, für ihre Taten verantwortlich gemacht zu werden“, so Giuffre. Prinz Andrew streitet alle Beschuldigungen bislang ab. dpa

