An den Mond angepasst

Ottawa. Für Reisen zum Mond will Kanada in Bezug auf seine Astronauten das eigene Strafrecht anwenden können. Es soll unter anderem auf der Oberfläche des Erdtrabanten gelten. Ein Entwurf zur Anpassung des Strafgesetzes passierte in dieser Sitzungswoche das Unterhaus des kanadischen Parlaments in Ottawa, wie Medien berichteten.

Laut den geänderten Passagen werden Verbrechen etwa von kanadischen Astronauten während Weltraumfahrten behandelt, als wären sie auf kanadischem Boden begangen worden. Das gilt laut der Gesetzesanpassung dann auch auf der geplanten Raumstation „Lunar Gateway“ und dem Mond selbst. Eine frühere Gesetzesanpassung hatte bereits die Raumstation ISS als gültigen Rechtsraum eingeschlossen.

Kanada bereitet damit seine Beteiligung am Nasa-geführten „Artemis“-Programm vor. Dabei ist die kanadische Raumfahrtbehörde CSA in der Entwicklung von Raumstationstechnik involviert, auch soll ein kanadischer Astronaut beim Flug zum Mond an Bord sein. Die Mission „Artemis II“, die 2024 starten soll, soll erst den Mond umrunden. Bei „Artemis III“ sollen Astronauten auf dem Erdtrabanten landen. dpa

