Amber Heard ist Mutter geworden

Los Angeles (dpa) - Die US-Schauspielerin Amber Heard (35, «Aquaman») freut sich über Nachwuchs. Auf Instagram teilte Heard am Donnerstag ein Foto von sich und ihrer neugeborenen Tochter: Darauf liegt Heard in einem Bett, das schlafende Baby auf ihrer Brust.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ihre Tochter heiße Oonagh Paige Heard und sei am 8. April zur Welt gekommen, schrieb die Schauspielerin dazu. «Ich bin so aufgeregt, diese Nachricht mit euch zu teilen.»

Wie mehrere US-Medien berichteten, kam Heards Tochter dank einer Leihmutter auf die Welt. Die 35-Jährige äußerte sich in ihrem Instagram-Post nicht explizit dazu. Sie habe bereits vor vier Jahren beschlossen, ein Kind bekommen zu wollen, schrieb sie zu dem Foto. «Ich wollte es zu meinen eigenen Bedingungen machen.» Sie hoffe, dass die Gesellschaft an einem Punkt ankomme, an dem man keinen Ehering brauche, um Kinder zu haben. Ihre Tochter sei der Anfang vom Rest ihres Lebens.

Heard ist seit Anfang 2020 mit der Kamerafrau Bianca Butti zusammen. Zuvor war sie mit ihrem Schauspiel-Kollegen Johnny Depp (58) verheiratet. Das Paar trennte sich 2016 nach 15 Monaten Ehe und machte zuletzt mit einem wochenlangen Gerichtsprozess Schlagzeilen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

© dpa-infocom, dpa:210702-99-229792/5