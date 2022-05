Am Montag erneut Unwettergefahr in Rheinland-Pfalz

Mainz. Nach einem Mix aus Sonne und Wolken am Sonntag in Rheinland-Pfalz und im Saarland besteht zum Wochenstart örtlich wieder Unwettergefahr. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, startet der Montag stark bewölkt mit Schauern und zeitweise auch Gewittern. Für den Nachmittag und Abend sagen die Meteorologen teils heftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel vorher. Die Temperaturen steigen auf bis zu 25 Grad. Der DWD warnt vor Windböen, bei Gewittern auch vor stürmischen Böen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch in der Nacht zum Dienstag besteht zunächst noch Unwettergefahr. Später soll es auflockern und die Gewitter sollen abziehen. Die Temperaturen sinken auf bis zu 9 Grad. Am Dienstag wird es nach der Vorhersage der Meteorologen stark bewölkt. Es gibt einzelne Schauer bei Höchsttemperaturen bis zu 21 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, teils frischt er böig auf.