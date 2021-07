Alle Achttausender – ohne Finger

Seoul. Ein südkoreanischer Bergsteiger, dem alle Finger fehlen, hat die 14 höchsten Berge bestiegen. Der 57-jährige Kim Hong Bin sei der erste Mensch mit Behinderung, von dem bekannt sei, dies geschafft zu haben, berichteten die Zeitung „The Korea Herald“ und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Montag. Kim hatte demnach am Sonntag den Gipfel des 8047 Meter hohen Broad Peak im südasiatischen Karakorum-Gebirge erreicht. Damit habe er alle 14 Achttausender bestiegen.

Südkoreas Präsident Moon Jae In gratulierte auf Twitter. Kim habe den Menschen Hoffnung gebracht, die von der Pandemie ermüdet seien. Kim hatte seine Finger vor 30 Jahren aufgrund von Erfrierungen verloren, die er sich während eines Solo-Aufstiegs am 6190 Meter hohen Denali (früher Mount McKinley) in Alaska zuzog. dpa