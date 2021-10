Alexander Gerst über Außerirdische und Köln

Köln (dpa) - Alexander Gerst (45) hat ein Faible für seinen Wohnort Köln.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

«Ich glaube, als Außerirdischer würde man sich in Köln sehr wohlfühlen, weil man ohne Probleme einfach so durch die Straßen spazieren könnte - es würde noch nicht einmal auffallen», sagte der aus Künzelsau in Baden-Württemberg stammende Astronaut dem «Kölner Stadt-Anzeiger».

«Das ist tatsächlich das, was mir als allererstes an Köln aufgefallen ist: Die Leute sind gut drauf, und es kann zu jeder beliebigen Jahres- und Tageszeit vorkommen, dass Leute in voller Verkleidung durch die Stadt laufen. Das finde ich toll.»

© dpa-infocom, dpa:211029-99-782973/5

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2