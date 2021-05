Frankfurt. Die Sprachassistentin von Amazon, „Alexa“, kann jetzt Gebete sprechen, Bibelverse vortragen oder eine Meditation starten. Zu den Anwendungen gehörten auch evangelische Inhalte, teilte der Evangelische Medienverband in Deutschland (EMVD) am Dienstag in Frankfurt mit. Die ersten für Sprachbefehle freigeschalteten Anwendungen beträfen religiöse Dienste der evangelischen Kirche, das Radio zum Ökumenischen Kirchentag „heavenraDIO“ und das Angebot „Heilige Momente“.

Die Sprachassistentin kann auch Bibelsprüche für Taufe, Trauung, Konfirmation oder Trauer vortragen. Das „heavenraDIO“ bietet ein Liveprogramm und Musik zum Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt täglich 24 Stunden von Dienstag bis Sonntag an. epd