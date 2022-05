Mannheimer Morgen Plus-Artikel Gesundheit - Das Virus ist in mehreren Ländern aufgetaucht, aber laut Bundesgesundheitsminister Lauterbach nicht so leicht übertragbar Affenpocken breiten sich aus – erster Fall in Deutschland

Haupteingang des Klinikums Schwabing: Hier wurde im Januar 2020 auch einer der ersten Coronavirus-Patienten in Bayern behandelt. © Bild. Sven Hoppe/dpa