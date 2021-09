Ärger wegen Bauchtanz

Chabarowsk. Der Bauchtanz einer Lehrerin vor Grundschülern hat einer Schule im äußersten Osten Russlands Ärger mit den Behörden eingebracht. Der Auftritt der jungen Lehrkraft am ersten Schultag nach den Sommerferien sei „unzulässig und fehl am Platz“ gewesen, so die Bildungsbehörde der Stadt Chabarowsk am Mittwoch auf Instagram.

Zuvor war in sozialen Netzwerken ein Video aufgetaucht, das eine Frau zeigt, die leicht bekleidet vor Schülern einen Bauchtanz aufführt. Dabei schwingt sie Streifen aus dünnem weißem Stoff. Angaben der Behörde zufolge wollte die Lehrerin, die eine zusätzliche Tanzausbildung absolviert hat, mit ihrer Choreographie einen „Glücksvogel“ darstellen.

„Die Bildungsbehörde hält solche Initiativen für inakzeptabel“, erklärte deren Leiterin Tatjana Matwejenkowa. „Das Erziehungskonzept der gesamten Schule wird in Zweifel gezogen.“ In der russischen Gesellschaft mit einer streng konservativen Politik und einer einflussreichen orthodoxen Kirche kommt es immer wieder zu öffentlicher Aufregung unter anderem über unkonventionelle Lehrer. dpa