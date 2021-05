ADAC warnt vor Staus an Feiertagen

Offenbach/Berlin. Das Wetter über Pfingsten lässt zu wünschen übrig. Der Deutsche Wetterdienst verspricht aber immerhin ein paar „Lichtblicke“. Am Samstag sind 13 bis 19 Grad das höchste der Gefühle – ähnlich auch am Pfingstsonntag, wie Meteorologe Tobias Reinartz am Freitag sagte. In der Nordwesthälfte muss man mit Schauern und einzelnen Gewittern rechnen. „Richtung Süden und Osten gibt es dagegen auch mal für längere Zeit Sonnenschein.“

Aber dann kündigen aufziehende Wolken im Westen und Nordwesten bereits das nächste Tief an. Das hat zur Folge, dass der Pfingstmontag in der Nordwesthälfte eher grau und nass verläuft. In der Südosthälfte kann man sich dagegen bei bis zu 23 Grad über einen meist trockenen Feiertag bei einigen Sonnenstunden freuen. Ab Dienstag setzt sich bundesweit wieder wechselhaftes Wetter durch – mit Schauern und einzelnen Gewittern bei 13 bis 19 Grad.

Erste Reisewelle des Jahres

Wer die freien Tage rund um Pfingsten für einen Ausflug nutzen will, muss bei Autofahrten mit Verzögerungen rechnen. Der ADAC geht davon aus, dass es am langen Wochenende zur ersten Reisewelle des Jahres kommt – mit Verkehrsstörungen. Ausflügler sollten sich auf längere Fahrtzeiten einstellen – vor allem rund um Hamburg, Berlin, Köln und München und auf den Fernstraßen zur Nord- und Ostsee. Auch auf den Autobahnen Richtung Süden rechnet der ADAC nach den Lockerungen in Österreich mit Stau. Besonders viel los ist voraussichtlich am Freitag, Samstagvormittag und am Montagnachmittag, wenn im Großteil Deutschlands die freien Tage enden. In Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland beginnen dann erst die Pfingstferien.

In den Fernzügen der Deutschen Bahn dürfte es über die Pfingsttage ebenfalls voller werden: Der Konzern geht davon aus, dass mehr Reisende unterwegs sein werden als noch zu Ostern. dpa

