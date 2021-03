Atlanta/Washington. Acht Menschen sind in drei verschiedenen Massage-Salons im südlichen US-Bundesstaat Georgia innerhalb kurzer Zeit erschossen worden. Die Zeitung „Atlanta Journal-Constitution“ berichtete, bei sechs der Toten handele es sich um asiatischstämmige Frauen. Gut drei Stunden nach den Vorfällen in und um die Hauptstadt Atlanta am Dienstag nahm die Polizei einen 21-jährigen Weißen fest, der verdächtigt wird, an allen drei Vorfällen beteiligt gewesen zu sein.

Vier Menschen starben am Nachmittag (Ortszeit) in Cherokee County, rund 50 Kilometer nördlich von Atlanta, in einem asiatischen Massage-Salon. Vier weitere Menschen wurden nur eine Stunde später in zwei Wellnesseinrichtungen in Atlanta erschossen. Die Initiative „Stop AAPI Hate“ beklagt seit der Coronavirus-Pandemie einen Anstieg von Vorfällen. US-Präsident Joe Biden hatte bei einer Fernsehansprache in der vergangenen Woche ein sofortiges Ende der Hassverbrechen gegen asiatisch-stämmige Amerikaner gefordert, die zum Sündenbock gemacht würden. dpa