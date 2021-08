Abschied vom einstigen Bullerbü-Idyll

Stockholm. Erst wurde ein Polizist erschossen, dann zwei Kinder von Kugeln getroffen, schließlich fielen in den vergangenen Tagen immer neue Schüsse in Kristianstad, Linköping und anderswo. Schweden, das gesteht sich das Land längst ein, hat ein Problem mit Gang-Kriminalität. Das gilt vor allem für die großen Städte und ihre Vororte, aber auch über Stockholm, Göteborg und Malmö hinaus. Die Polizei sorgt sich um Kinder und Jugendliche, die in kriminelle Kreise hineingezogen werden. „Die Macht der Gangs über die Jungen muss gebrochen werden“, fordert die Zeitung „Sydsvenskan“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer sind diese Gangs und was wollen sie erreichen? Das hat der Kriminalreporter Lasse Wierup 2020 in einem Buch mit dem Titel „Gangsterparadiset“ – das Gangster-Paradies – zu erklären versucht. Darin beleuchtet er, wie sich das als so friedlich geltende Land zum Schauplatz für Bandenkriminalität, Schießereien und Explosionen entwickeln konnte. Laut Wierup gibt es mittlerweile mindestens 350 kriminelle Konstellationen in Schweden, von Rockern über ethnisch zusammenhängende Banden bis hin zu lokal aktiven Netzwerken, die allesamt unter anderem um Einfluss auf dem Drogenmarkt ringen. Das sind mehr als dreimal so viele wie 2010.

Gleich zu Beginn zitiert er eine Aussage von Ministerpräsident Stefan Löfven. „Wir haben das vielleicht nicht kommen sehen“, räumte der Ende 2019 ein. Dieser Satz klang lange nach, zeigte er nach Ansicht vieler eine gewisse Hilflosigkeit der Regierung im Umgang mit Kriminellen.

Was vor und seit dieser Aussage passierte, klingt nicht nach Bullerbü, sondern eher nach Bronx. Immer wieder kam es zu Explosionen, oft in Eingangsbereichen von Mehrfamilienhäusern, manchmal vor öffentlichen Gebäuden. Verletzt wird dabei nur selten jemand, dafür aber umso mehr Schrecken gesät.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Täter sind meist junge Männer

Seit einiger Zeit sind die Detonationen seltener geworden – was nicht bedeutet, dass es friedlicher geworden wäre. Im Gegenteil: Angesichts unzähliger Konflikte zwischen den Gangs kam es zwischen Januar und Juli zu rund 180 Schießereien – durchschnittlich wurden also fast jeden Tag irgendwo Kugeln abgefeuert. Das Niveau der beiden Vorjahreszeiträume war ähnlich hoch.

25 Tote und 53 Verletzte stehen bei Taten in den ersten sieben Monaten 2021 zu Buche. Vor Kurzem wurde ein 33 Jahre alter Polizist in Göteborg auf offener Straße erschossen, als er sich nachts im Problemviertel Biskopsgården im Gespräch mit mehreren Personen befand.

Es wird davon ausgegangen, dass der Beamte nicht gezielt ins Visier genommen wurde. Gleiches gilt für zwei Kinder, die Mitte Juli im Stockholmer Vorort Huddinge von Schüssen verletzt wurden. Ein nächtlicher Schuss nahe einer Tankstelle in Botkyrka bei Stockholm hatte im August 2020 ein zwölfjähriges Mädchen getötet. Schweden war schockiert.

„Wir haben einen Trend beobachtet, dass es üblicher geworden ist, dass Außenstehende von dieser Art von Gewalt betroffen sind“, stellt der Kriminologe Manne Gerell. Zuvor waren in Kristianstad zwei jüngere Männer und eine Frau zwischen 60 und 70 angeschossen und schwer verletzt worden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Schützen sind meist junge Männer und immer häufiger Teenager. „Der durchschnittliche Täter ist etwa 20 Jahre alt und wohnt in einem sogenannten gefährdeten Gebiet“, sagt Kriminalreporter Wierup – im Deutschen würde man diese „utsatt område“ wohl am ehesten als Problembezirk bezeichnen. „Der neue Trend ist jedoch, dass Minderjährige eine immer größere Rolle spielen.“ Ein Grund: Der Polizei ist es durch die Entschlüsselung der App EncroChat gelungen, ältere Kriminelle zu fassen.

Im Fall des getöteten Polizisten wurde ein 17-Jähriger festgenommen. Auch nach der Tat in Kristianstad fiel der Verdacht zunächst auf drei Minderjährige, die aber freigelassen wurden. Bei Schüssen wenige Tage später in Linköping starb ein Jugendlicher, nachdem dort erst zweieinhalb Monate vorher ein 20-Jähriger erschossen worden war.

Schärfere Gesetze auf dem Weg

Kinder und Jugendliche werden auch beim Transport von Drogen und Schusswaffen ausgenutzt, wie Informationen aus den entschlüsselten Chats zeigten. „Ich bin tatsächlich ziemlich besorgt um unsere Zukunft“, sagte der örtliche Polizeichef in Sollentuna im Norden Stockholms, Christoffer Bohman, im SVT.

Was macht Schweden falsch? Eine der Erklärungen für die Gewalt ist laut Wierup die Aufklärungsquote. „Die kurze Antwort ist, dass der Preis, ein Gangster-Leben in Schweden zu führen, oft niedrig ist“, sagt er. „Viele Junge, nicht zuletzt die, die eingewandert sind, entdecken, dass man viele Straftaten begehen kann, ohne zu einer empfindlichen Strafe verurteilt zu werden.“

Im Reichstag in Stockholm habe man inzwischen eingesehen, dass man etwas tun müsse, und mehrere verschärfte Gesetze auf den Weg gebracht. Löfvens kritisierte Regierung legte Mitte Juni einen 34-Punkte-Plan vor, um die Gangs in den Griff zu bekommen. „In Schweden sollen alle sicher sein, egal wo man wohnt“, heißt es. dpa