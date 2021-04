Abschied nach 73 Ehejahren

Windsor. Sie sind vereint in Trauer, und doch sind die Gräben, die die Ereignisse der letzten Zeit geschlagen haben, noch tief: Das ist der Zustand der Royal Family nach der Beerdigung von Prinz Philip am Samstag auf Schloss Windsor. Als die Trauergäste nach dem Gottesdienst die St. George’s-Kapelle verließen, gingen die zerstrittenen Brüder Prinz William (38) und Prinz Harry (36) Schulter an Schulter, sprachen miteinander. Es war Williams Frau Herzogin Kate (39), die sie scheinbar zufällig zusammengeführt hatte, um sich dann diskret zurückzuziehen.

AdUnit urban-intext1

Dies war das erste Mal seit mehr als einem Jahr, dass die Brüder zusammen gesehen wurden. Harry und seine Frau Herzogin Meghan (39) hatten sich Anfang 2020 von ihren royalen Verpflichtungen losgesagt und waren ausgewandert. Sie leben jetzt in Kalifornien.

Größter Wunsch des Großvaters

Der kurze Austausch macht Hoffnung, dass der größte Wunsch des verstorbenen Großvaters in Erfüllung geht und die Familie wieder zueinanderfindet. Bei der Trauerprozession sah es noch nicht danach aus. Zwar liefen Harry und William beide in dritter Reihe hinter dem Land Rover mit Prinz Philips Sarg her. Doch ihr Cousin Peter Phillips (43) diente als Puffer in ihrer Mitte.

Das Bild erinnerte an das Jahr 1997, als die beiden Prinzen, damals 15 und 12, hinter dem Sarg ihrer Mutter Prinzessin Diana hergingen. Die Brüder entwickelten daraufhin ein starkes Band. Auch als Harry durch Partyexzesse Schlagzeilen machte, hielt der pflichtbewusste William zu ihm.

AdUnit urban-intext2

„Kate, der Friedensengel“, titelten nun britische Zeitungen. Der Herzogin war es tatsächlich mit diplomatischer Eleganz gelungen, die Brüder zusammenzuführen. Jedoch werden die Prinzen einen so heiklen Moment nicht vor den Augen der Weltöffentlichkeit entschieden haben. Stattdessen sollen sie sich vorab auf einen „normalen“ Umgang geeinigt haben. Hier habe sich ihre Cousine Prinzessin Eugenie (31), Tochter von Queen-Sohn Prinz Andrew (60) und Sarah Ferguson (61), als die wahre Friedensstifterin hervorgetan und die Brüder zu einem Gespräch zusammengeführt, berichten Medien. Der „Evening Standard“ ernannte sie gar zur „Blauhelm-Prinzessin“.

Den Cousin als neutrale Zone für den Trauermarsch einzusetzen, sei Williams Wunsch gewesen. Er wirft Harry vor allem das Skandal-Interview vor, das er und Meghan der US-Talkshow-Milliardärin Oprah Winfrey gegeben haben. Als es ausgestrahlt wurde, bangte die fast 95-jährige Queen bereits um das Leben ihres Mannes.

AdUnit urban-intext3

Erst recht aber nach der Beerdigung überwiegt das Mitgefühl für die 70 Thronjahre lang unerschütterliche Queen: Sie wirkte tapfer, aber zerbrechlich und kummervoll. Der Anblick, wie die Witwe nach 73 Ehejahren allein auf der Kirchenbank sitzt, war ergreifend. Sie empfinde „eine große Leere“, schilderte Prinz Andrew den Zustand seiner Mutter. Die Royal-Expertin Penny Junor rechnet es der Queen hoch an, dass sie mit ihrem einsamen Platz in der Kirche zeigte: Auch für sie gibt es keine Ausnahme von den Corona-Regeln. „Gefasst wie eh und je hält sie sich an ihr Motto: Ruhig bleiben und weitermachen. So, wie Philip es von ihr erwartet hätte“, sagt sie.

AdUnit urban-intext4

Viele persönliche Akzente

Die Trauerfeier wirkte zwar formal – doch es gab viele sehr persönliche Noten, die Prinz Philip besonders wichtig waren. Schon seit Jahren hatte er selbst Vorbereitungen getroffen und seine Ideen eingebracht. Im Hof des Schlosses stand seine Kutsche mit zwei Ponys, auf dem Bock lagen Philips Mütze und Handschuhe. Den Leichenwagen, einen umgebauten Landrover, gestaltete er über 16 Jahre lang selbst.

Schließlich dominierten Anklänge an die militärische Vergangenheit Philips, der im Zweiten Weltkrieg in der Royal Navy gedient hatte. Auf dem Sarg des Royal Consort, wie der Prinzgemahl offiziell heißt, ruhten sein Schwert und seine Admiralsmütze. Davor schritten die Oberbefehlshaber der Truppenteile in Gardeuniformen. Matrosen pfiffen das Signal, das ertönt, wenn ein ranghoher Offizier das Schiff verlässt, zum Schluss bliesen Hornisten der Royal Marines als letzten Gruß „Last Post“.

Auch Philips Familiengeschichte fand Berücksichtigung. Drei deutsche Angehörige – mit Philip über seine vier Schwestern verwandt – gehörten zu den corona-bedingt nur 30 Gästen, die die Queen selbst ausgewählt hatte. (mit dpa)