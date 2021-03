Offenbach. Nach einer vielerorts sonnigen Karwoche mit frühsommerlichen Temperaturen wird es an Ostern in Deutschland spürbar kühler. Nur noch zwölf bis 16 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Samstag und Sonntag voraus. „Schlecht wird das Wetter an Ostern aber nicht“, sagte ein DWD-Meteorologe am Dienstag in Offenbach. Denn in den meisten Regionen bleibe es trocken und vergleichsweise sonnig. Nur im Südosten Deutschlands könne es an den Feiertagen ein paar Regenschauer geben.

AdUnit urban-intext1

Bis dahin bleibt es ungewöhnlich mild. Der wärmste Tag der Karwoche wird laut DWD der Mittwoch. Dann steigen die Werte vor allem im Süden und Südwesten auf 22 bis 26 Grad. Nur an der Küste und auf den Inseln pendeln die Höchstwerte lediglich zwischen zwölf und 19 Grad. „Die Temperaturen der nächsten Tage sind schon außergewöhnlich“, sagte der Meteorologe. „An Ostern sind wir dann wieder auf einem für die Jahreszeit normalen Temperaturniveau.“ dpa