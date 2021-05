44-Jähriger gesteht

Kleve. Nach der tödlich verlaufenen Flucht zweier Straftäter aus einer geschlossenen Psychiatrie in Bedburg-Hau vor einem Jahr hat der überlebende Ausbrecher vor Gericht ein Geständnis abgelegt. Er habe einem Pfleger ein Messer an den Hals gehalten und ihn gezwungen, ihn und einen Mitpatienten aus der Anstalt zu bringen, sagte der 44-jährige Deutsche am Mittwoch vor dem Landgericht Kleve. Später habe er auch das dem Pfleger gestohlene Auto bis Aachen gesteuert.

Der 44-Jährige habe kurz vor der Flucht erfahren, dass er nach seinem Maßregelvollzug zur Drogenentgiftung weiter in reguläre Haft kommen sollte, sagte seine Anwältin. Das habe ihn aus der Bahn geworfen.

Der Mann war einen Tag nach der Flucht festgenommen worden. Sein zur Tatzeit 37 Jahre alter Kompagnon wurde von der Polizei erschossen, weil er eine Frau auf einem Spielplatz mit einem Messer bedroht und die Waffe trotz Warnungen nicht fallengelassen hatte. dpa