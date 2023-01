52-Jährige liegt tot in Wohnung - Berliner Polizei ermittelt

Berlin. Eine 52-jährige Frau ist in Berlin tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt, wie ein Sprecher am Freitagmorgen mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 34-jähriger Mann in der Nacht auf Freitag die Frau und einen noch unbekannten Mann in einem Mehrfamilienhaus angegriffen haben. Die 52-Jährige erlag ihren Verletzungen noch vor Ort. Am Tatort stellten die Einsatzkräfte laut dem Sprecher eine Kettensäge und weitere Werkzeuge sicher. Bei dem 34-Jährigen soll es sich um einen Nachbarn der Frau handeln. Eine Mordkommission ermittelt.

Der unbekannte Mann wurde den Angaben zufolge verletzt und befindet sich derzeit in stationärer Behandlung. Wie schwer er verletzt wurde, ist noch unklar. Der 34-jährige Tatverdächtige wurde kurz nach der Tat von der Polizei festgenommen. Wegen einer Fußverletzung wird er derzeit ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt. Gegen ihn werde wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts und eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, wie der Sprecher mitteilte.