35-Jähriger stellt sich

Potsdam. Sturmhaube, Schreckschusswaffe mit Munition und eine Maske: Mehrere Beweise stellt die Polizei in einer Wohnung in Brandenburg sicher. Die Gegenstände gehören einem 35-Jährigen, der sich am Mittwoch als mutmaßlicher DHL-Erpresser stellte.

Der Fall um die Erpressung des Paketdienstleisters ist laut Polizei damit gelöst. Der polizeibekannte Mann habe zehn Erpressungen eingeräumt. Er habe sich am Nachmittag über seinen Anwalt zunächst bei der Polizei gemeldet. Kurze Zeit später sei er im Beisein der Staatsanwaltschaft vernommen worden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlässt das Amtsgericht Potsdam einen Haftbefehl wegen des Vorwurfs der versuchten räuberischen Erpressung in zehn Fällen, davon in vier Fällen zugleich wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung.

Die vier Fälle betreffen die Paketbomben, die der Mann an verschiedene Adressen geschickt haben soll – darunter auch das am 1. Dezember 2017 in einer Apotheke am Rande des Potsdamer Weihnachtsmarkts entdeckte Paket. Ein Jahr nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz sorgte der Vorfall für große Unruhe. In dem Paket befanden sich eine Sprengvorrichtung und Nägel sowie ein Schreiben, in dem von dem Dienstleister eine Millionensumme in Bitcoins gefordert wurde.

Weil sich der Mann selbst gestellt hat, kann er den Behörden zufolge vorerst unter strengen Auflagen auf freiem Fuß bleiben. dpa