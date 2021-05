22-Jähriger in U-Haft

Berlin/Dresden. Knapp eineinhalb Jahre nach dem spektakulären Einbruch in das Historische Grüne Gewölbe in Dresden sind alle derzeit dringend Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Bei einer Razzia am Montagabend in Berlin wurde auch der seit November 2020 gesuchte Zwilling aus einem arabischstämmigen Berliner Clan festgenommen, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden am Dienstag mit. Der 22-Jährige, nach dem international gefahndet wurde, ist in einer Justizvollzugsanstalt. Ein Richter setzte zuvor den bestehenden Haftbefehl in Vollzug.

AdUnit urban-intext1

An dem Einsatz waren des Bundeskriminalamtes (BKA) sowie Beamte des Landeskriminalamtes Berlin, der Berliner und Dresdner Polizei, Spezialkräfte der Bundespolizei sowie ein Mobiles Einsatzkommando beteiligt. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sprach von einer „vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Polizeien der Länder und des Bundes“. Er sieht auch eine „klare Botschaft an die Clankriminellen“ in der Hauptstadt. „Der Rechtsstaat lässt sich nicht vorführen“, sagte er. „Wer glaubt, er könne ohne Folgen unsere Gesetze brechen, wird mit dieser Festnahme wieder mal eines Besseren belehrt.“

Mit einem Großaufgebot gingen Beamte in Berlin bei einer Razzia vor. © dpa

Im Zuge des konzertierten Einsatzes wurden je eine Wohnung im Stadtbezirk Neukölln und im benachbarten Stadtteil Treptow durchsucht. Weitere Angaben, darunter zum genauen Ort der Festnahme, machten die Behörden nicht. Offiziell nennt die Staatsanwaltschaft Dresden eine Wohnung in Berlin-Neukölln.

Beute noch immer verschollen

Bei dem Coup in dem sächsischen Schatzkammermuseum am 25. November 2019 hatten die Täter Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten des 17. und 18. Jahrhunderts von kaum schätzbarem Wert erbeutet. Von der Beute fehlt noch jede Spur.

AdUnit urban-intext2

Bei zwei Razzien am 17. November und am 14. Dezember 2020 waren in Berlin vier Verdächtige festgenommen worden. Zwei 25-Jährige, ein 28- und ein 22-Jähriger sind seitdem in Untersuchungshaft. dpa