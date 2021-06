22 600 Bewerbungen für die Europäische Raumfahrtagentur Esa

Paris. Einmal von der Internationalen Raumstation ISS auf die Erde schauen, so wie auf diesem Foto von 2018: für viele wird dieser Traum wohl nicht in Erfüllung gehen. Fast 22 600 Menschen haben dafür aber nun einen ersten Schritt gemacht – und sich bei der Europäischen Raumfahrtagentur Esa als Astronautin oder Astronaut beworben. Bei der vorherigen Bewerbungsrunde 2008 waren es 8400. „Es ist ein Traumjob, Astronaut zu sein“, sagte Generaldirektor Josef Aschbacher am Mittwoch. Die Hürden, um in die Spuren von Alexander Gerst und Co. zu treten, sind hoch. Vor dem Training müssen Bewerber einen Masterabschluss in Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Mathematik oder Informatik haben. Es gibt außerdem Vorgaben bei der Körpergröße und die Altersgrenze liegt bei 50 Jahren. seko/dpa

AdUnit urban-intext1