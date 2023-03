19-jährige Frau getötet

Bramsche. Tödliches Ende einer Geburtstagsfeier – eine 19-jährige Frau ist am Wochenende in Bramsche bei Osnabrück mutmaßlich Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Sie wurde auf einer Wiese gefunden. Im Krankenhaus wurde ihr Tod festgestellt. Ermittelt werde auch wegen Verdachts auf ein Sexualdelikt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück am Sonntag mit. Unter Tatverdacht steht ein 20-jähriger Deutscher, der festgenommen wurde. Der Tatverdächtige habe sich nicht geäußert. Er sollte einer Haftrichterin vorgeführt werden. Das Opfer und der Verdächtige waren ersten Erkenntnissen zufolge beide bei einer Party mit 150 Gästen. dpa

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1