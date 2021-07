18,3 Grad: Wärmerekord im Eis der Antarktischen Halbinsel

Genf. Der Kontinent Antarktika hat 2020 einen Wärmerekord verzeichnet. Am 6. Februar wurden auf der Antarktischen Halbinsel 18,3 Grad gemessen und als Rekord anerkannt, teilte die Weltwetterorganisation (WMO) am Freitag mit. Sie prüft stets, ob die Geräte bei Messungen zuverlässig waren. Der vorherige Rekord lag bei 17,5 Grad und stammte aus dem Jahr 2015. „Die Antarktische Halbinsel gehört zu den Regionen der Welt, die sich am stärksten erwärmen, fast drei Grad in den vergangenen 50 Jahren“, sagte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas. Die nordwestliche Spitze der Halbinsel liegt unweit von Südamerika. Die Gletscher und Eiskappen der Antarktis werden durch Schneefall gebildet und durch Abfließen in den Ozean an der Küste abgetragen. Wenn sie stärker abgetragen werden, beeinflusst das den Meeresspiegel. dpa

