Den Haag. Ermittler haben in einer weltweiten Aktion gegen sexuellen Missbrauch über das Internet nach eigenen Angaben 146 Kinder gerettet. Mehr als 830 Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet, wie Europol am Mittwoch in Den Haag mitteilte. Über 90 000 Nutzerkonten waren den Angaben zufolge identifiziert worden. Allein in Neuseeland wurden nach Angaben von Europol 46 Personen festgenommen, in der EU mehr als 100 Verdächtige identifiziert. 2019 hatten Ermittler in Neuseeland die Untersuchung gestartet. Grundlage war der Bericht eines Providers, wonach eine große Zahl von mutmaßlichen Sexualstraftätern die Plattform für den Austausch von Fotos nutzte. Nach Angaben von Europol ging es dabei um äußerst grausame und sadistsche Bilder, Opfer waren auch sehr kleine Kinder. Auf der Basis dieses Berichts seien schließlich 32 Gigabyte an Bild-Material sichergestellt worden.

Nutzerkonten identifiziert

In den beteiligten Ländern konnten demnach Zehntausende Nutzerkonten identifiziert und untersucht werden. Auf diese Weise sei es gelungen, 146 Kinder zu finden und in Sicherheit zu bringen.

In zwei Fällen, in Österreich und Ungarn, hatten die Verdächtigen den Angaben zufolge ihre eigenen Kinder im Alter von sechs und acht Jahren missbraucht. dpa