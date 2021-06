14 Jahre Haft gefordert

Münster. Im Missbrauchskomplex Münster fordert die Staatsanwaltschaft für den Hauptangeklagten 14 Jahre Gefängnis und anschließende Sicherungsverwahrung. Die Anklage wirft dem 28-jährigen IT-Techniker 32 Taten des schweren sexuellen Missbrauchs vor. Er soll den Sohn seiner Lebensgefährtin selbst vergewaltigt und anderen Männern immer wieder für vergleichbare Taten zugeführt haben. Am 48. Prozesstag sprach sich die Staatsanwaltschaft für weitere Haftstrafen aus, wie ein Sprecher des Landgerichts am Dienstag mitteilte. Nach Willen der Anklage soll ein Mann aus Hannover für zehn Jahre in Haft, ein 43-Jähriger aus Schorfheide für elf Jahre und sechs Monate, ein Mann aus Staufenberg für zwölf Jahre.

Wie beim Haupttäter fordert die Staatsanwaltschaft für die Männer anschließende Sicherungsverwahrung. Das Plädoyer wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten. Die Höhe der geforderten Haftstrafen leitet sich aus der unterschiedlichen Zahl der vorgeworfenen Taten ab. Bei der Mutter des IT-Technikers geht die Anklage davon aus, dass sie von einem gemeinsamen Missbrauch des heute elf Jahre alten Jungen durch die Männer im vergangenen Jahr gewusst hat. Sie soll wegen Beihilfe verurteilt werden. dpa