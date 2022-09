Erst die Toten Hosen, jetzt Die Ärzte: Deutschlands erfolgreichste Punk-Bands geben sich auf dem Mannheimer Maimarktgelände das Mikro in die Hand. Nehmen Sie jetzt am Gewinnspiel teil und sichern Sie sich die Chance auf 3 x 2 Tickets für das Die-Ärzte-Open-Air am Sonntag, 11. September 2022. Zur Teilnahme senden Sie einfach das untenstehende Gewinnspielformular ausgefüllt ein. Teilnahmeschluss ist Mittwoch, 7.9.2022 um 14.00 Uhr. Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern ausgelost und schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. Viel Glück!