Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Leichtathletik Olympiasiegerin Mihambo der Star bei der Kurpfalz Gala

Weinheim statt Eugene: Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo will am Samstag bei der Kurpfalz Gala ihre starke Frühform bestätigen. Sie verzichtet auf einen Start beim Diamond-League-Meeting in den USA.