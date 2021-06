Mannheimer Morgen Plus-Artikel Tierschutzverein Bad Mergentheim - Zwei Jungtiere in Weikersheim „entsorgt“, zwei weitere in einem Karton in einem Vorgarten in Assamstadt ausgesetzt Katzenbabys landen im Müllcontainer in Weikersheim

Schock für die Retterin und die Mitarbeiterinnen im Tierheim: Katzenkinder sind in Weikersheim wie Müll entsorgt worden – im Container eines Supermarkts.