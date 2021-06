Mannheimer Morgen Plus-Artikel Tierschutzverein Bad Mergentheim - Zwei Jungtiere in Weikersheim „entsorgt“, zwei weitere in einem Karton in einem Vorgarten in Assamstadt ausgesetzt Katzenbabys landen im Müllcontainer

Schock für die Retterin und die Mitarbeiterinnen im Tierheim: Katzenkinder sind in Weikersheim wie Müll entsorgt worden – im Container eines Supermarkts.