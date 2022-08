Triste Aussichten

New York. Alexander Zverev schuftet auf dem Trainingsplatz für sein Comeback, Angelique Kerber ist schwanger. Die beiden besten deutschen Tennisprofis sind körperlich und gedanklich ganz weit weg von den US Open, die aus deutscher Sicht zu einer sehr tristen Veranstaltung werden könnten. Neben dem Fehlen der Stars sorgte auch das Los-pech für reichlich Ernüchterung vor dem Turnierstart an diesem Montag in New York.

Fehlendes Losglück

„Die deutschen Herren und Damen sind nicht gerade vom Losglück geküsst worden“, sagte Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann. Es wäre eine Überraschung, sollte das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in der zweiten Woche noch mit deutscher Beteiligung über die Bühne gehen. „Das darf nicht unser Anspruch sein“, meinte Kohlmann, „aber in dieser speziellen Situation ist es das, was man leider hinnehmen müsste.“

Ein Blick auf die Weltrangliste zeigt, wie schwer es das achtköpfige deutsche Team in New York haben wird. Oscar Otte ist vor dem Turnierstart auf Rang 41 am besten platziert, doch dem Achtelfinalisten des Vorjahres fehlt nach seiner Knieverletzung die Spielpraxis. Außerdem ist sein polnischer Auftaktgegner Hubert Hurkacz, Nummer zehn der Welt, ein großes Kaliber.

Womöglich können die Frauen wieder die Bilanz aufhübschen, so wie es Tatjana Maria (Halbfinale) und Jule Niemeier (Viertelfinale) beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon getan haben. Maria sei mit ihrem Kämpferherz „immer für eine Überraschung gut“, meinte Damentennis-Chefin Barbara Rittner. Der erneute Einzug ins Halbfinale sei auf Hartplatz aber „wohl nicht zu wiederholen“.