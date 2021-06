Nicht-Beachtung als Motivationsschub

Paris. Boris Becker traut Alexander Zverev nun alles zu. „Mit dieser Leistung hat er sich endgültig in den Kreis der Favoriten gespielt“, sagte Deutschlands Tennis-Legende über den bei den French Open derzeit so stark auftrumpfenden Profi aus Hamburg. Das klare 6:4, 6:1, 6:1 im Eiltempo gegen den Japaner Kei Nishikori war eine deutliche Machtdemonstration der deutschen Nummer eins. Zählt er sich also nun selbst zu den Kandidaten auf den Titel? „Ich lasse lieber andere reden“, sagte Zverev nach seiner beeindruckenden Vorstellung im Achtelfinale am späten Sonntagabend. „Ich lasse mein Tennis sprechen.“

Hört man sich unter den Experten um, fällt auf, dass der Name Zverev kaum fällt. Rafael Nadal, Novak Djokovic – na klar, das sind die beiden Topfavoriten. Zudem werden noch der in dieser Saison so starke Stefanos Tsitsipas und der plötzlich seine Liebe zum Sand im Stade Roland Garros entdeckende Daniil Medwedew genannt. Aber Zverev? Läuft eher unter dem Radar. „Ich weiß, dass ihn das anspornt“, sagte Zverevs Bruder und Manager Mischa bei Eurosport. Alexander Zverev stört es schon länger, dass seine Leistungen nicht immer richtig gewürdigt werden. Das war schon im vergangenen Jahr so, als er als US-Open-Finalist nach Paris kam und dennoch kaum Beachtung fand. Aus dieser mangelnden Wertschätzung zieht er Motivation. „Ich liebe es, andere zu überzeugen, wenn sie nicht so von mir überzeugt sind“, sagte der 24-Jährige.

In Paris gelingt ihm dies aktuell auf bemerkenswerte Art und Weise. Der gebürtige Hamburger tritt total fokussiert und ambitioniert auf. Mit seinem dritten Viertelfinal-Einzug bei den French Open wollte er sich daher in der Nacht zum Montag nicht lange aufhalten. „Ich spüre noch keinen Champagner aus Flaschen auf meinem Kopf“, sagte Zverev. „Das Turnier ist noch nicht vorbei. Ich hoffe, ich habe hier noch drei Matches“, sagte der Weltranglisten-Sechste. Mit diesem Vertrauen in die eigene Stärke wird Zverev auch am Dienstag ins Viertelfinale gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina gehen. Von der Papierform her ist die Nummer 46 der Welt ein machbarer Gegner. Doch zu Zverevs fokussierten Auftritten in Paris gehört es auch, jeden Gegner ernst zu nehmen. „Er steht bei einem Grand Slam im Viertelfinale, also kann er kein schlechter Spieler sein“, sagte Zverev.

Vergeblicher Kampf

Jan-Lennard Struff, der Halbfinalist des vergangenen Jahres, lieferte zwar ebenfalls ein tolles Match ab, musste sich aber dennoch 6:7 (9:11), 4:6, 5:7 Diego Schwartzman geschlagen geben. Die Zuschauer honorierten den beeindruckenden Kampfgeist mit Ovationen. „Natürlich ist es schön, dass sie für mich klatschen, aber es wäre schöner gewesen, wenn sie mir applaudiert hätten, weil ich gewonnen habe“, sagte Struff nach seinem bitteren Achtelfinal-Aus gegen den an Nummer zehn gesetzten Argentinier. „Ich wollte hier unbedingt den nächsten Schritt gehen und ins Viertelfinale kommen, um gegen Nadal zu spielen“, sagte Struff enttäuscht. Nadal kam nach einem 7:5, 6:3, 6:0 gegen den Italiener Jannik Sinner weiter. Djokovic profitierte von der Aufgabe Lorenzo Musettis (Italien) im fünften Satz.

