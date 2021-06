Kerber weiter, Petkovic raus

Berlin. Angelique Kerber hat beim Rasen-Turnier in Berlin das Achtelfinale erreicht. Deutschlands beste Tennisspielerin setzte sich am Dienstag in ihrem Auftaktspiel gegen die Japanerin Misaki Doi mit 6:2, 6:1 durch. Die Kielerin trifft nun auf Viktoria Azarenka aus Belarus.

„Das war ein guter Auftakt in die Rasen-Saison. Ich habe mich sofort gut gefühlt und hoffe, dass ich noch mehr Spiele hier haben werde“, sagte die dreimalige Grand-Slam-Turnier-Gewinnerin. „Zwei Turniere in Folge in Deutschland zu spielen, bedeutet mir eine Menge.“ Ab 21. Juni tritt sie in Bad Homburg an.

Kerber ließ auf ihrem Lieblingsbelag keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie diese Partie gewinnen wird. Ihre nächste Gegnerin Azarenka hatte sich zuvor gegen Andrea Petkovic 6:4, 7:6 (7:2) durchgesetzt. Die Darmstädterin war schon am Montag in Runde eins des Doppels an der Seite der ehemaligen Wimbledon-Siegerin Garbine Muguruza aus Spanien gescheitert.