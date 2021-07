Zweimal Patri(c)k – eine Leidenschaft

Mannheim. Die Scheinwerfer sind auf den Betrachter gerichtet und trotzdem lenkt das gleißende Licht nicht von den Gesichtern der beiden Athleten ab, die vor allem eines signalisieren: Entschlossenheit. Erst auf den zweiten Blick fällt auf, dass sich der Läufer neben Handball-Profi Patrick Groetzki gleich von einer Carbon-Prothese abdrücken wird, um auf Geschwindigkeit zu kommen. Damit hat dieses Motiv der Foto-Kampagne „The Face Of Athletes“ schon eines seiner Ziele erreicht. Es geht um das, was Sportler verbindet – auch wenn sie wie der beinamputierte Patrik Heidenreich vielleicht mit anderen Voraussetzungen starten.

„Es sind vor allem die Barrieren im Kopf, die es zu durchbrechen gilt“, sagt Heidenreich und meint damit die selbstauferlegten Schranken – aber auch die bei Außenstehenden. Der 31-Jährige weiß dabei nur zu genau wovon er redet. Als Teenager musste dem gebürtigen Pfälzer nach der Horror-Diagnose Knochenkrebs der linke Unterschenkel amputiert werden. Für den damals 15-Jährigen, der sich gerne in vielen Sportarten ausprobierte, ein brutaler Schicksalsschlag. „Man fühlt sich um seine Freiheit betrogen, dieser ’Nie-Wieder’-Gedanke hat mir abgesehen von den körperlichen Begleitumständen der Chemo-Therapie am meisten zu schaffen gemacht“, erinnert sich Heidenreich an die schwere Zeit zurück.

Neue Lebensqualität

Die Wende kam dann bei einem Routine-Termin in der Orthopädie-Werkstatt, wo ihm ein Flyer von „Anpfiff ins Leben“ (AiL) in die Hände fiel. Der von Dietmar Hopp und Anton Nagl 2001 gegründete Verein hat sich neben der Jugendförderung bekanntermaßen auch den Amputierten-Sport auf die Fahnen geschrieben. „Ich dachte immer, so etwas gibt es nur für Spitzensportler“, sagt Heidenreich, für den die Aussicht auf eine Sportprothese der Start in einen neuen Lebensabschnitt war. Die Kontaktaufnahme verlief unkompliziert, in Hoffenheim wurde der „Alltagsfuß“ mit der Carbonfeder getauscht und die ersten Gehversuche als Läufer erfüllten alle Hoffnungen.

Entschlossen – jeder auf seinem Terrain: Handball-Profi Patrick Groetzki und Läufer Patrik Heidenreich. © Nicole Simon

„Wieder beim Laufen den Wind im Gesicht zu spüren, diese Freiheit zu genießen – das war tatsächlich eine neue Lebensqualität“, beschreibt der Systementwickler bei Mercedes in Wörth seine ganz persönliche Rückkehr ins Sportler-Leben. Dabei geht es Heidenreich nicht um Höchstleistungen, sondern um die Möglichkeiten an sich, die er neben dem Laufen auch beim Tischtennis, Badminton, Klettern oder Gleitschirmfliegen genießt. Und weil es nicht immer ein Marathon sein muss, versucht der Karlsruher die Grenzen bei seinen rund 60-minütigen Läufen eher in Sachen Tempo zu verschieben.

Hier sieht er auch die Parallelen zu seinem Foto-Shooting-Partner Patrick Groetzki. „Ich würde mich nie auf eine Ebene mit einem Profi stellen. Aber immer wieder an seine Grenzen zu gehen und auszuloten, wo einem Kraft, Energie und Wille hinbringen können, das eint uns dann vielleicht doch – mal abgesehen vom Dialekt“, sagt der heutige Karlsruher Patrik mit einem Augenzwinkern über den gebürtigen Pforzheimer Patrick.

Entsprechend schnell hat sich das nordbadische Duo vor der Kamera von Fotografin und Kampagnen-Initiatorin Nicole Simon dann auch verstanden und für den Rechtsaußen der Rhein-Neckar Löwen war es eine Selbstverständlichkeit, sich für das Shooting zu zur Verfügung zu stellen.

„Seine Energie ist inspirierend“

„Den tollen Leistungen im Para-Bereich fehlt es oft noch an Aufmerksamkeit“, sagt Groetzki, der neben Top-Speerwerfer Andreas Hofmann, Hoffenheim-Profi Sebastian Rudy, der östereichischen Fußball-Nationalspielerin Nicole Billa (Hoffenheim), Magdeburgs Fußballer Andreas Müller und Löwen-Rückraumspieler Philipp Ahouansou zu den prominenten Gesichtern der Kampagne zählt.

Und auch Profi-Sportler Groetzki hat aus der Begegnung mit seinem Namensvetter einiges mitgenommen. „Die positive Energie, die Patrik ausstrahlt, ist echt inspirierend“, sagt der Rekordspieler der Löwen über die Begegnung mit seinem Namensvetter, die wie 15 weitere Motive fotografisch in edler Schwarz-Weiß-Optik dokumentiert wurde. „Mit dem Ergebnis ist übrigens auch Heidenreich zufrieden. „Normalerweise bin ich nicht so fotogen“, lacht der 31-Jährige, dem die Botschaft letztlich aber wichtiger als die Ästhetik ist. „Auch wenn einem im Park ein Jogger mit Prothese entgegenkommt, sollte das einfach normal sein“, meint der Sport-Begeisterte, der sich nicht mehr bremsen lassen möchte. Und wer an seiner Entschlossenheit zweifelt, sollte sich einfach nochmal das Doppel-Porträt mit Patrick Groetzki näher betrachten.

