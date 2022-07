Zwei vom gleichen Schlag

London. Im Londoner Stadtteil Brentford ist bereits alles angerichtet für das EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Österreich (Donnerstag 21 Uhr/live in der ARD), wenn sich im Community Stadium nicht nur viele Bekannte, sondern auch prägende Gesichter des Turniers begegnen. Eine ist Alexandra Popp (Bild), die deutsche Torjägerin, deren Konterfei auch auf dem offiziellen EM-Plakat prangt. Mit dem Spruch: „We’re here to win and it means everything – Wir sind hier, um zu gewinnen, und das bedeutet uns alles.“

Aber auch Nicole Billa, die österreichische Torgarantin, bekommt besondere Aufmerksamkeit, die sich zwar nicht in Plakaten, aber auf vielen Trikots zeigt. Vergangenen Freitag im Falmer Stadion von Brighton & Hove Albion saßen beim 1:0 gegen Norwegen mehrere Personen mit Österreich-Jerseys direkt hinter der Trainerbank – alle mit dem Namensaufdruck Billa auf dem Rücken: die Eltern Manfred und Brigitte, Schwester Julia und Bruder Dominik. Klar, dass sie Nicole Billas 44. Tor im 88. Länderspiel frenetisch bejubelten.

Popp wie Billa verkörpern eine klassische Mittelstürmerin. Die lange verletzte Deutsche spielt ihre physischen Fähigkeiten wieder voll aus und hat in jedem EM-Spiel ein Kopfballtor erzielt. „Es läuft in alter Popp-Manier“, sagt die 31-Jährige von sich selbst. Ihr Durchsetzungsvermögen haben sich beide Angreiferinnen auf ihre Art angeeignet: Popp lernte an der Eliteschule Berger Feld in Gelsenkirchen als einziges Mädchen unter Jungs, beim Fußball die Ellbogen auszufahren. Billa verdingte sich bis zum 16. Lebensjahr parallel als Kickboxerin. Die Tirolerin war sogar dreimalige Europa- und Weltmeisterin bei den Juniorinnen.

Neuauflage in Hoffenheim

Nicht nur einmal, erinnert sich ihre Familie, sei sie mit einer blutigen Nase nach Hause gekommen. Am Ende entschied sie sich aber für den Fußball: „Wenn du den Gipfel erreicht hast, kannst du das kurz genießen, aber dann muss man sich wieder neue Ziele setzen.“ Zudem sei das Gefühl, in einem Mannschaftssport für andere Verantwortung zu übernehmen, durch nichts zu ersetzen. Eine Ansicht, die Popp mit ihr teilt.

Beide waren auch schon Deutschlands Fußballerin des Jahres: Popp 2014 und 2016, Billa 2021, die im selben Jahr auch Bundesliga-Torschützenkönigin wurde. Die bereits 2015 zur TSG Hoffenheim gewechselte Angreiferin hat gerade ihren Vertrag bis 2024 verlängert. Und da auch Popp kein Verlangen verspürt, den VfL Wolfsburg zu verlassen, wird es das Duell bald schon wieder in der Bundesliga geben.

Angesetzt ist die Paarung in Hoffenheim gleich für den zweiten Spieltag. Wäre nur schön, wenn etwas von der Begeisterung für die beiden aus Brentford bis in den Kraichgau schwappen würde. (Bild: dpa)