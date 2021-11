Zverev verpasst Tennis-Finale in Paris

Paris (dpa) - Alexander Zverev hat beim Masters-1000-Turnier in Paris den Einzug in das Endspiel und die Chance auf seinen sechsten Titel in diesem Jahr verpasst.

Der 24 Jahre alte Olympiasieger aus Hamburg musste sich dem russischen US-Open-Sieger Daniil Medwedew in 80 Minuten klar mit 2:6, 2:6 geschlagen geben. Damit kommt es im Finale am Sonntag zur Neuauflage des US-Open-Endspiels zwischen Medwedew und dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic.

In New York hatte Medwedew den 34 Jahre alten Serben bezwungen. Durch die Final-Niederlage verpasste Djokovic den Grand Slam - den Gewinn der vier wichtigsten Turniere in einem Kalenderjahr. Zuvor hatte er die Australian Open, die French Open und Wimbledon für sich entschieden, den angestrebten Olympiasieg aber durch die Halbfinal-Niederlage gegen Zverev ebenfalls nicht geschafft. Zverev hatte vor einer Woche das Turnier in Wien gewonnen, war aber gegen den stark aufspielenden Ranglisten-Zweiten Medwedew chancenlos.

