Zverev bereit für Hurkacz

Turin. Von einem drohenden Vorrunden-Aus beim Saisonfinale der acht besten Tennisspieler wollte Alexander Zverev nach dem verlorenen Nervenkrimi nichts wissen. Doch Deutschlands bester Tennisspieler muss nun gegen den polnischen Turnier-Debütanten Hubert Hurkacz gewinnen, damit er beim Saisonfinale in Turin das Halbfinale erreicht. „Ich bin bereit, am Donnerstag zu spielen. Das wird das entscheidende Match für mich. Ich bin gespannt, und ich freue mich darauf“, sagte der 24-Jährige am Dienstag, als er nach dem knappen 3:6, 7:6 (7:3), 6:7 (6:8) gegen Daniil Medwedew zur Pressekonferenz erschien: „Es liegt alles in meinen Händen.“

In einem spannenden Vorrundenduell mit dem Titelverteidiger und US-Open-Champion Medwedew hatten ihm zuvor nur zwei Punkte gefehlt – und ihm wäre der Platz in der Vorschlussrunde so gut wie sicher gewesen. Ohne seine neue Freundin Sophia Thomalla in der Box kämpfte sich der Hamburger nach dem verlorenen ersten Satz zurück und lieferte Medwedew ein bis zum letzten Ballwechsel ausgeglichenes Duell. Am Ende aber kassierte er gegen Medwedew seine fünfte Niederlage in Serie. Der russische Vorjahressieger steht als einer von zwei Halbfinalisten der roten Gruppe nun bereits fest.

„Meiner Meinung nach haben wir beide eine sehr gute Chance, die Gruppe zu überstehen“, sagte Zverev selbstbewusst und trotzig: „Natürlich wollte ich gewinnen, aber das Turnier ist noch nicht beendet.“ Für ihn kommt es bei dem Millionen-Event zum interessanten Gruppen-Showdown. Den bisher einzigen Vergleich mit dem polnischen Weltranglisten-Neunten Hurkacz entschied Zverev vor mehr als zwei Jahren für sich.

Doppelspieler Kevin Krawietz ist hingegen vorzeitig ausgeschieden. Mit seinem rumänischen Doppelpartner Horia Tecau verlor Krawietz, der in der Bundesliga für Grün-Weiss Mannheim spielt, gegen Ivan Dodig und Filip Polasek 6:7 (2:7), 5:7. Damit hat Krawietz keine Chance mehr auf einen der beiden vorderen Plätze. dpa

