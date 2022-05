Zverev beim Turnier in Rom im Halbfinale

Rom. Der 25-Jährige setzte sich gegen den chilenischen Sandplatz-Spezialisten Cristian Garin mit 7:5, 6:2 durch. Dabei hatte die deutsche Nummer eins nur im ersten Satz einige Schwierigkeiten, kämpfte sich aber durch. Im zweiten Abschnitt gelangen Zverev zwei schnelle Breaks, damit war der Widerstand von Garin gebrochen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

«Es war ein Match auf hohem Niveau», sagte Zverev. «Es war nicht immer schön anzusehen, aber ich habe meinen Job erledigt. Ich bin sehr froh, im Halbfinale zu stehen.» Im Kampf um den Finaleinzug bekommt es Zverev am Samstag mit dem Sieger des Duells zwischen dem Griechen Stefanos Tsitsipas und Jannik Sinner aus Italien zu tun. Die French Open in Paris beginnen am 22. Mai.

© dpa-infocom, dpa:220513-99-274245/2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2