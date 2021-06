Zuspruch für Hummels

München. Dieses historische Eigentor nagt kräftig an der Seele. In der Nacht nach dem spielentscheidenden Treffer ins eigene Netz offenbarte der meist so cool wirkende Mats Hummels seine Gefühle. Die ermutigenden Worte des Bundestrainers, seiner Nationalmannschafts-Kollegen und vieler Fans hat der 32-Jährige dringend gebraucht. „So viele aufmunternde Worte habe ich wohl noch nie bekommen“, schrieb der erfahrene Abwehrspieler von Borussia Dortmund bei Instagram: „Und das tut gut, weil es mir so unglaublich viel bedeutet, wieder für Deutschland am Ball zu sein.“

Hummels sensible Reaktion auf sein zweites Eigentor im DFB-Trikot nach einem ähnlichen Malheur in der EM-Qualifikation 2015 in Schottland – da gewann Deutschland aber noch 3:2 – zeigt, wie sehr er auf die neue Chance bei Joachim Löw gewartet hat.

© dpa

Der Bundestrainer stufte Hummels Aktion als „Pech“ ein. „Der Ball kam scharf nach innen. Vielleicht kann man vorher den Einwurf verteidigen. Für Mats war es schwierig, den Ball zu klären“, meinte Löw. „Da kann man ihm keinen Vorwurf machen.“ Auch die Mitspieler wollten den 2014er-Weltmeister entlasten. „Die schlagen den Ball blind in die Mitte, der Querschläger geht ins Tor“, schilderte Joshua Kimmich die Szene in der 20. Minute. „Neun von zehn Mal bekommt man das noch geklärt“, befand Toni Kroos. Von Hummels’ rechtem Schienbein sprang der Ball nach der Hereingabe von Bayern-Profi Lucas Hernandez unhaltbar für den Münchner Manuel Neuer ins Tor. dpa (Bild: dpa)