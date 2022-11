Handball-EM Zittersieg für Frauen zum Auftakt

Deutschlands Handball-Frauen sind mit einem Zittersieg in die Europameisterschaft gestartet. Die DHB-Auswahl gewann am Samstagabend ihr erstes Vorrundenspiel in der Gruppe D gegen Polen mit 25:23 (11:12) und buchte damit die ersten Punkte.