Zimmermann erhält das Tokio-Ticket

Hamburg. Die deutschen Hockey-Frauen gehen ohne ihre bisherige Kapitänin Janne Müller-Wieland in die Europameisterschaft vom 4. bis 13. Juni in Amsterdam sowie in die Olympischen Spiele von Tokio (23. Juli bis 8. August). Die gebürtige Hamburgerin fehlte im Aufgebot, das Bundestrainer Xavier Reckinger am Donnerstag nominierte.

AdUnit urban-intext1

„Janne hat wegen Corona einige Lehrgänge verpasst und nicht in der Liga gespielt. Im Vergleich zu den anderen hat es nicht gereicht“, sagte der 37-jährige Belgier bei einer Medienrunde: „Das ist nicht das Ende, das sie verdient hat, aber als Bundestrainer muss ich auf die Mannschaft und die Möglichkeiten des Erfolgs schauen.“ Großen Grund zur Freude gab es dagegen für Sonja Zimmermann (Bild): Die 21-jährige deutsche Vizemeisterin vom Mannheimer HC erhielt vom Bundestrainer das Ticket für die EM und für Olympia.

© Michael Ruffler

Wer das Kapitänsamt übernimmt, steht noch nicht fest. Reckinger habe eine „klare Idee“, wolle diese aber zunächst dem Team präsentieren. Etwas überraschend steht die 18 Jahre alte Jette Fleschütz (Großflottbeker THGC) im Aufgebot. Reckinger lobte vor allem die Geschwindigkeit der Hamburgerin, die pro Halbzeit zwei bis drei Großchancen kreieren würde.

Sonntag hat im Tor die Nase vorn

Generell sei es „ein ganz harter, aber unglaublich fairer Konkurrenzkampf gewesen“, betonte Reckinger, der sich im Tor für Julia Sonntag (Rot-Weiss Köln) und gegen Nathalie Kubalski (Düsseldorfer HC) entschieden hat. Kubalski soll für Tokio aber eine Ersatz-Akkreditierung erhalten. dpa/and (Bild: Pix)

AdUnit urban-intext2