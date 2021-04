Zeit für Entscheidungen beim FC Bayern

Nachdem Bayern München mit der geplatzten Titelverteidigung in der Champions League das größte Saisonziel verpasst hat, besteht für alle Protagonisten kein Grund mehr, ihre persönlichen Interessen in den Hintergrund zu stellen. Ganz klar, an der Säbener Straße stehen Tage der Entscheidung an. Das untermauert nicht zuletzt Hansi Flicks emotionaler PK-Monolog nach dem Viertelfinal-Aus in Paris.

Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass die Turbulenzen weiter befeuert werden. Die Bundestrainer-Spekulationen um Flick, der Dauer-Zwist mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic und die Spekulationen um Leipzigs Coach Julian Nagelsmann bieten schon länger riesiges Konfliktpotenzial. Und das in einer Saisonphase, in der die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt werden müssen.

Jetzt muss Oliver Kahn endlich aus dem Schatten treten und sich in der Öffentlichkeit zu seinen Planungen bekennen. Unterstützt er Flick, oder nicht? Aktuell stehen die Zeichen eher auf eine Trennung zum Saisonende.

Der neue starke Mann beim FC Bayern hat die Möglichkeit und Verpflichtung zugleich, zu verhindern, dass der FC Hollywood ein lähmender Dauerzustand wird.

