Varese. Coup im Einer, Rückschlag im Achter – die Paradeboote des Deutschen Ruderverbandes (DRV) sind mit Licht und Schatten in das Olympia-Jahr gestartet. Anders als Oliver Zeidler, der am Sonntag im Skiff-Finale auf dem Lago di Varese EM-Gold gewann, ging die Crew um Schlagmann Hannes Ocik diesmal leer aus. Nach zuvor acht EM-Titeln in Serie mussten sich die Favoriten mit Rang vier hinter den Briten, Rumänen und Niederländern begnügen. „Das ist ernüchternd. Auf den letzten 500 Metern fehlte der Punch, da sind wir vom Kurs abgekommen“, bekannte der Schweriner Ocik.

Damit blieben die Achter-Recken erstmals seit Peking 2008 bei internationalen Titelkämpfen ohne Podestplatz – und das sportliche Geschenk zum 62. Geburtstag ihres Trainers Uwe Bender schuldig. Wie schon beim vierten Rang zwei Tage zuvor im Vorlauf erwies sich die Konkurrenz auch beim Regatta-Showdown in Italien als zu stark. Selbst der couragierte Start der Deutschen und die Führung an der 1000-Meter-Marke verhalf nicht zum Erfolg. „Das war definitiv ein Warnruf“, kommentierte Bugmann Johannes Weißenfeld aus Herdecke.

Silber für Doppelzweier

Dagegen gelang Oliver Zeidler ein perfekter Einstand in die Saison. Unerwartet souverän gewann der 24 Jahre alte Einer-Fahrer aus Ingolstadt das Finale. Der Weltmeister von 2019 verwies bei seinem Start-Ziel-Sieg Titelverteidiger Sverri Nielsen aus Dänemark mit einer halben Bootslänge Vorsprung auf Rang zwei. „Dieses Rennen gibt Selbstvertrauen“, befand Zeidler.

Abermals als formstabil erwies sich der leichte Doppelzweier mit Silber, der Frauen-Doppelvierer holte Bronze. dpa

