Zehn Teams satteln Pferde

Mannheim. Zum dritten Mal wird im Rahmen des Mannheimer Maimarkt-Turniers ein Nationenpreis ausgetragen. 2015 war es der Fünf-Sterne-CSIO, der – viele Jahre als einziger Nations-Cup in Deutschland –traditionell in Aachen stattfindet. Wegen der dortigen EM sprang damals Mannheim ein. Vergangenes Jahr kehrte er als Longines-EEF-Nations-Cup zurück ins MVV-Stadion. Für diese noch neue Serie können alle Mitgliedsländer des Europäischen Verbandes (EEF) Teams melden. Sie starten zunächst in sieben Qualifikationen in vier Regionalgruppen. Es folgen zwei Halbfinals, die jeweils besten fünf bestreiten im September das Finale in Warschau.

Am Sonntag, 7. Mai, satteln zehn Teams ihre Pferde, neben dem Topfavoriten Schweden auch Vorjahresgewinner Schweiz. Des Weiteren nehmen Österreich, Tschechien, Spanien, Frankreich, Ungarn, Niederlande und die Slowakei teil. Gastgeber Deutschland hat 2022 als Zweiter den Sieg knapp verpasst. Der Ehrgeiz ist aber ungebrochen, diesmal ganz oben zu stehen. Bei der ersten Qualifikation in Italien Ende April wurde das deutsche Quartett wegen eines Zeitfehlers Vierter. Für die beiden Umläufe der nun zweiten Qualifikation hat Bundestrainer Otto Becker mit voraussichtlich David Will, Patrick Stühlemeyer, Mario Stevens und Philipp Schulze-Topphoff ein anderes, gleichwohl schlagkräftiges Team nominiert.

Der erste Umlauf auf dem Turnierplatz I des MVV-Stadions beginnt um 13.30 Uhr, der zweite um 15.30 Uhr. Der SWR überträgt live von 16 bis 17.30 Uhr. Maimarktbesucher haben freien Zutritt auf die Stehtribüne. sd