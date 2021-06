Yashoda setzt auf Unentschieden

Hamburg. Elefantendame Yashoda hat sich entschieden: Das EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn wird unentschieden ausgehen. Die Leitkuh des Hamburger Tierparks Hagenbeck orakelte das Unentschieden, indem sie am Dienstag beide Flaggen der Teilnehmer der Fußball-Europameisterschaft aus einem Weidenkorb zog. Bei den ersten beiden EM-Spielen der deutschen Mannschaft lag die Dickhäuterin mit ihren Vorhersagen richtig.

„Wir sind mächtig stolz auf ihr gutes Gespür und würden uns freuen, wenn sie das Triple komplett machen würde“, sagte Dirk Albrecht, Geschäftsführer des Tierparks, dazu. Am Mittwoch (21 Uhr) tritt die deutsche Nationalmannschaft in München gegen Ungarn an. dpa