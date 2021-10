Wolfsburger Negativlauf

Salzburg. Der VfL Wolfsburg hat bei den jungen Turbo-Fußballern von RB Salzburg den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen und seinen Negativlauf auch in der Champions League fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Mark van Bommel unterlag den österreichischen Gastgebern um den starken deutschen Nationalspieler Karim Adeyemi und Doppel-Torschützen Noah Okafor am Mittwoch hoch verdient mit 1:3 (1:1).

Zum siebten Mal sieglos

Der 19 Jahre alte Adeyemi brachte das Team von Trainer Matthias Jaissle bereits in der 3. Minute in Führung. Zwar glich Lukas Nmecha – gemeinsam mit Adeyemi im Mai U-21-Europameister – nach einer Viertelstunde per Kopf für Wolfsburg aus. Doch der ebenfalls erst 21-jährige Okafor sorgte vor 29 520 Zuschauern mit einem Doppelpack (65./77.) für die Entscheidung.

Während Salzburg seine Spitzenposition in Gruppe G mit nun sieben Punkten festigte, wird das Weiterkommen für die erneut enttäuschenden Wolfsburger mit nur zwei Zählern zu einem immer schwierigeren Projekt. Am 2. November muss daher im nächsten Spiel dringend ein Sieg gegen Österreichs Serien-Meister her.

Nach sehr gutem Saisonstart haben die Niedersachsen wettbewerbsübergreifend nun siebenmal nacheinander nicht gewonnen. dpa

