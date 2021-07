Baku. Auf seiner EM-Reise im emotionalen Ausnahmezustand erlebte das dänische Team schon vor dem Viertelfinale gegen Tschechien den nächsten Gänsehautmoment. Hunderte Fans verabschiedeten ihre Lieblinge jubelnd mit zahllosen rot-weißen Luftballons und Fähnchen aus dem Teamquartier in Helsingör nach Baku. Seit dem Drama um Christian Eriksen werden Yussuf Poulsen & Co. von einer landesweiten Woge der Zuneigung durchs Turnier getragen. Als Dank luden die Spieler sogar 50 der treuesten Anhänger per Facetime-Anruf zur Partie am Samstag (18 Uhr/ARD) ein – Ticket und Flug zahlt der Verband.

„Wir haben bisher mit dem Herzen gespielt und alles dafür getan, damit das Land stolz auf uns ist. Das war eine kleine Achterbahnfahrt“, sagte Ex-Bayern-Profi Pierre-Emile Höjbjerg zur besonderen Verbindung bei dieser außergewöhnlichen EM. „Das Gute ist, dass wir immer noch hungrig und entschlossen sind, mehr zu wollen. Wir haben viel erreicht, aber wir wollen genau so weitermachen.“ Mindestens 1000 dänische Fans wollen ihr Team an das mehr als 3000 Kilometer Luftlinie entfernte Kaspische Meer begleiten.

Sogar EM-Torschützenkönig?

Wenn auch womöglich nicht auf der Stimmungsskala im Olympiastadion Aserbaidschans, so besitzt der leichte Außenseiter Tschechien aber doch sportlich den stärksten Trumpf. Mit bislang vier Treffern gehört der Tscheche Patrik Schick zu den Überraschungsstars dieses Turniers. „Wir haben die Niederlande geschlagen, warum sollen wir nicht auch Dänemark bezwingen?“, sagte der 25-Jährige selbstbewusst.

Der Leverkusener Angreifer besitzt gute Chancen, nach Milan Baros 2004 der zweite EM-Torschützenkönig Tschechiens zu werden und damit sein Team aus dem Schatten früherer großer Generation zu holen. „Hut ab vor seiner Leistung, er ist sich auch für harte Arbeit nicht zu schade, und der eiskalte Abschluss liegt ihm im Blut“, lobte Ex-Bundesligastar Jan Koller im „Kicker“. Dänemarks Coach Kasper Hjulmand schwärmte vor dem Aufeinandertreffen: „Ich denke, er ist einer der talentiertesten und vielversprechendsten Stürmer in Europa. Das zeigt er jetzt bei dieser EM.“ dpa

