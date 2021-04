WM-Ticket greifbar

Luso. Das WM-Ticket für Deutschlands Handball-Frauen liegt zur Abholung bereit – doch Bundestrainer Henk Groener schimpfte kräftig über den Auftritt seiner Schützlinge. „Erfolg ist nach einem solchen Spiel ein etwas zu großes Wort. Das war ein Tag der offenen Tür in der Abwehr“, grummelte Groener nach dem 32:27 (17:10)-Sieg im Play-off-Hinspiel gegen Portugal. Vor dem Rückspiel am Dienstag in Hamm kündigte er eine knallharte Aussprache an: „Darüber werden wir noch sprechen.“

Gegen die zweitklassigen Portugiesinnen, die bei der EM 2008 letztmals auf der großen Handball-Bühne dabei waren, offenbarte die nach sechs Corona-Ausfällen neuformierte DHB-Auswahl in Luso vor allem in der zweiten Halbzeit eklatante Defensivschwächen. „Wir haben nicht all das geschafft, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. 27 Gegentore sind viel zu viel“, räumte Kapitänin Emily Bölk selbstkritisch ein. Dennoch dürfte die Teilnahme an der WM-Endrunde vom 2. bis 19. Dezember in Spanien nur noch Formsache sein. dpa